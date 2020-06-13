Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от коронавируса, обогнав Великобританию

По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано более 828 тысяч случаев заражения и свыше 41 тысячи смертельных исходов. За последние сутки количество больных выросло почти на 26 тысяч, 909 человек скончались, сообщает Рейтер со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Ранее Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны. По словам президента Жаира Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится государство.