В Казани взорвался сжиженный газ. За ним последовал пожар. Погиб один человек, двое пострадали, сообщает Минздрав Татарстана. Инцидент произошел в наземном хранилище емкостью 100 кубометров газораспределительной станции «Газпрома». Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных, сообщили в пресс-службе МЧС. В тушении принимают участие два пожарных поезда. Пожарным удается охлаждать резервуары с газом, находящиеся рядом с горящим. Всего на станции расположено 24 резервуара. Отмечается, что для жилого сектора угрозы нет. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла его на особый контроль и инициировала проверку по факту случившегося, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. На место выехали прокурор Казани и исполняющий обязанности районного прокурора.