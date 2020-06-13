Михаил Ефремов извинился за ДТП, в котором погиб человек

Все эти дни, прошедшие, как он выразился, «с этого проклятого понедельника», он не знал, что сказать, какими словами просить прощения у семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, но все равно просит, хотя знает, что не простят, сказал Ефремов в записи, опубликованной на YouTube-канале «Гражданин поэт». Он пообещал помочь родственникам погибшего средствами, если они примут, при этом, подчеркнув, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Актер отметил, что «непростительно садиться по пьянке за руль», когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, когда горе такое в его семье. Ефремов добавил, что не понимает, как дальше жить. Он утверждает, что не собирается отмазываться, включать свои связи и знакомства, чтобы избежать наказания. «Да и как тут отмажешься, когда все всё видели». Случившееся, по его словам, «не кино», которое можно перемотать назад. «Конец. Нет уже больше никакого Ефремова», — заключил актер.

Авария произошла в минувший понедельник на Смоленской площади. Автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, вылетела на встречную полосу. Погиб 57-летний водитель фургона. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии опьянения.