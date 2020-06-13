«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии

Встреча завершилась со счетом 0:0. Этот результат позволил туринской команде пробиться в финал турнира благодаря голу, забитому в гостевой игре. В феврале команды сыграли со счетом 1:1. В финале, который пройдет 17 июня в Риме, «Ювентус» сыграет с победителем сегодняшнего противостояния «Наполи» — «Интер». Вчерашняя игра стала для итальянских клубов первой после трехмесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Первенство Серии А возобновится 20 июня.