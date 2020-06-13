В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

Об этом сообщил оперативный штаб. По его данным, общее число жертв заболевания в столице превысило 3200 человек. За прошедшие сутки в городе выявили еще более 1700 заболевших. С начала эпидемии заразились почти 203 тысячи, из них более половины уже вылечились. Москва по-прежнему находится на первом месте по числу случаев заражения COVID-19 в России. С 9 июня в столице отменили режимы самоизоляции и пропусков. В то же время власти сохранили требование носить маски и перчатки в общественных местах, а мэр Сергей Собянин попросил горожан соблюдать «режим самосохранения».