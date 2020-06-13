Михаил Ефремов не намерен пытаться избежать ответственности за ДТП, в котором погиб человек. Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, он не будет. Об этом артист заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт». По его словам, ему нет прощения от жены, детей, да и от всех тех, кто ему верил. «Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, … Когда горе такое в его семье», — сказал Ефремов, добавив, что не

понимает, как дальше жить. Он отметил, что все эти дни не знал, что сказать, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея

Захарова. Но все равно просит, хотя и знает, что не простят. Ефремов также заявил, что готов помочь семье погибшего средствами, добавив, «если примут», и подчеркнул, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сказал «Эху», что семья погибшего не готова к примирению с Ефремовым и не примет от него денег. По его словам, они несколько дней ждали, чтобы он извинился.

Авария произошла в минувший понедельник на Смоленской площади. Автомобиль, за рулем которого находился артист, вылетела на встречную полосу. Погиб 57-летний водитель фургона. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии опьянения.