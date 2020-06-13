В России сегодня изменятся правила экспорта товаров, которые в марте запретили вывозить из нашей страны из-за пандемии

Коллегия Евразийской экономической комиссии на этой неделе определила список товаров, экспорт которых ограничен из-за коронавируса. В минэкономразвития России уточнили, что из страны не вывезут материалы, которые используются для производства средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, защитных костюмов. При этом экспорт ваты, лейкопластыря и ряда других товаров разрешили. Комиссия также решила обнулить пошлины на ввоз в Россию и другие государства Евразийского экономического союза одноразовых средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Это сделали из-за пандемии коронавирусной инфекции. Пошлины также отменили для товаров, которые используются при производстве лекарств и дезинфицирующих средств. К примеру, перекиси водорода, отмечает агентство ТАСС.

Евразийская экономическая комиссия ранее отменила ввозные пошлины на картофель, лук, чеснок, гречку и другие продукты. Беспошлинный ввоз будет действовать до конца сентября.