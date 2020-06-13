Комитет госконтроля Белоруссии заподозрил в нарушении законов претендента на пост президента Виктора Бабарико

ВБелгазпромбанке, который он возглавлял до мая этого года, прошел обыск. Было изъято более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более пятисот тысяч долларов. Задержали 15 бывших и действующих сотрудников. В комитете госконтроля считают, что на базе Белгазпромбанка была создана преступная группа, выводившая деньги за рубеж и что к этому причастен, в том числе, Бабарико.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверяет, что расследование не связано с предстоящими выборами. Однако Виктор Бабарико в интервью «Эху Москвы» отметил, что столкнулся с претензиями именно после того, как объявил о планах баллотироваться в президенты.

Как отмечает РБК, Белгазпромбанк входит в группу российского Газпром-банка. Там заявили, что Национальный банк Белоруссии незаконно сменил руководство Белгазпромбанка.