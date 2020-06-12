Американская академия киноискусств с 2021 года планирует включать ровно 10 картин в число номинантов на «Оскар»

Американская академия киноискусств со следующего года планирует включать ровно десять картин в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом говорится на её официальном сайте. Сейчас в число номинантов включают от пяти до десяти картин. В Академии пояснили, что решение принято в рамках курса на совершенствование отбора претендентов на «Оскар».