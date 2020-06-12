В Пекине закрыли несколько продуктовых рынков после выявления двух зараженных коронавирусом. Это люди, которые работали в главном исследовательском центре мясной продукции в Китае, — сообщает пекинская пресса. За последние двое суток власти зафиксировали в городе три случая заражения. Это произошло впервые за несколько последних недель.
2020-06-12T23:02:13+03:00
2020-06-12T23:02:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 12 июня 2020
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