В Пекине закрыли несколько продуктовых рынков после выявления двух зараженных коронавирусом. Это люди, которые работали в главном исследовательском центре мясной продукции в Китае, — сообщает пекинская пресса. За последние двое суток власти зафиксировали в городе три случая заражения. Это произошло впервые за несколько последних недель.