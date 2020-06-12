Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Это предоставляет стране более широкий доступ к программам и учения Североатлантического альянса. Впрочем, присуждение статуса не влечет за собой каких-либо решений по вопросу членства в НАТО. О том, что Украина стала участников партнерства, в Твиттере рассказал глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.
2020-06-12T22:33:47+03:00
2020-06-12T22:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 12 июня 2020
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