Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Это предоставляет стране более широкий доступ к программам и учения Североатлантического альянса. Впрочем, присуждение статуса не влечет за собой каких-либо решений по вопросу членства в НАТО. О том, что Украина стала участников партнерства, в Твиттере рассказал глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.