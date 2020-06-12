В центре Москвы произошла авария на электросетях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу. Без электричества остались дома в районе Тверского бульвара и Малой Никитской, не работают, в том числе, светофоры. Сколько времени уйдёт на устранение последствий аварии, в диспетчерской службе сказать затруднились.