В центре Москвы произошла авария на электросетях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу. Без электричества остались дома в районе Тверского бульвара и Малой Никитской, не работают, в том числе, светофоры. Сколько времени уйдёт на устранение последствий аварии, в диспетчерской службе сказать затруднились.
2020-06-12T22:33:21+03:00
2020-06-12T22:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 12 июня 2020
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