«Медиазона»: Руководителям медцентра в Кирове разослали требования уговорить подчиненных проголосовать за поправки

Руководителям подразделения медицинского центра в Кирове разослали письмо с требованием уговорить подчиненных проголосовать за поправки в Конституцию. В тексте также говорится о необходимости проконтролировать, чтобы все врачи проголосовали досрочно, — сообщает сайт «Медиазона». В методических рекомендациях отмечается, что необходимо провести собрания и встречи в коллективах, на которых, как выражаются авторы письма, до людей не следует доводить жесткую команду на обязательную явку, а целесообразнее применять стимулирование.