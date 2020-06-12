«Медиазона»: Руководителям медцентра в Кирове разослали требования уговорить подчиненных проголосовать за поправки

Руководителям подразделения медицинского центра в Кирове разослали письмо с требованием уговорить подчиненных проголосовать за поправки в Конституцию. В тексте также говорится о необходимости проконтролировать, чтобы все врачи проголосовали досрочно, — сообщает сайт «Медиазона». В методических рекомендациях отмечается, что необходимо провести собрания и встречи в коллективах, на которых, как выражаются авторы письма, до людей не следует доводить жесткую команду на обязательную явку, а целесообразнее применять стимулирование.
2020-06-12T22:32:24+03:00
2020-06-12T22:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659514-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...