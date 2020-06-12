Минздрав России сообщил, что не может подтвердить версию о снижении активности коронавируса в жаркую погоду. С соответствующим комментарием выступил глава ведомства Михаил Мурашко. При этом, по словам Мурашко, осенняя погода может спровоцировать ухудшение ситуации с заболеваемостью.