Минздрав России сообщил, что не может подтвердить версию о снижении активности коронавируса в жаркую погоду. С соответствующим комментарием выступил глава ведомства Михаил Мурашко. При этом, по словам Мурашко, осенняя погода может спровоцировать ухудшение ситуации с заболеваемостью.
2020-06-12T22:07:41+03:00
2020-06-12T22:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:07, 12 июня 2020
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