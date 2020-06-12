Омские медики обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не допустить массовых сокращений

Их петиция появилась на фоне планов областного Минздрава оптимизировать лаборатории в поликлиниках и стационарах.

Под угрозой увольнения могут оказаться около 1,5 тысяч медиков – это следует из обращения на имя Мурашко, размешенного на платформе Change.org. Автором указана Виктория Черноок. Ее полная тезка работает в лаборатории одной из поликлиник Омска.

Неутешительные прогнозы врачей связаны с планами закрыть все лабораторные службы и заменить их двумя частными центрами, принадлежащими столичному холдингу «МедиаИнвестГрупп». Как пишет «Новая газета», в них предусмотрено лишь 400 вакансий, в то время как в действующих лабораториях работают почти 2 тысячи врачей. Если планы областного Минздрава будут реализованы, это негативно скажется на сроках постановки диагнозов, получении результатов анализов, а также приведет к врачебным ошибкам, опасаются авторы петиции. Повлияет, по их словам, и протяженность Омской области – 600 км с юга на север и 300 км с запада на восток).

В Минздраве, впрочем, настаивают, что хотят создать «новый формат лабораторной службы». Возможное ухудшение качества исследований ведомство отрицает: по мнению чиновников, в нынешних лабораториях – а их в Омской области 85 – оперативно делать анализы нельзя из-за плохого состояния техники.

На фоне жалоб медиков прокуратура Омской области уже объявила о начале проверки деятельности регионального Минздрава в части соблюдения трудовых прав врачей.