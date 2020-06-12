В Белоруссии задержали сотрудников банка, который до недавних пор возглавлял соперник Лукашенко на выборах

В Белоруссии задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, которые до мая возглавлял нынешний соперник президента республики на выборах Виктор Бабарико. В комитете государственного контроля страны говорят, что идет расследование дела об отмывании денег и неуплате налогов, что в банке существовала преступная группа, выводившая деньги за рубеж, и Виктор Бабарико также причастен к этим преступлениям. При этом президент республики Александр Лукашенко уверяет, что расследование не связано с предстоящими выборами.

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не отказывается от намерения бороться за пост президента Белоруссии, несмотря на ситуацию с уголовным преследованием топ-менеджмента этой кредитной организации. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это никак не меняет решения о намерении выдвигаться. Мы были готовы к таким провокационным действиям», — подчеркнул В.Бабарико. Вместе с тем он добавил, что «коррективы тактического плана, безусловно, будут». «Мы что-то меняем, чтобы ускорить какие-то процессы. Но стратегически нет — мы продолжаем идти к выборам. Подаем документы в комиссию с подписными листами. Продолжаем действовать», — заключил Бабарико.

Российские компании Газпром и Газпромбанк, которые являются акционерами Белгазпромбанка, говорят, что речь идет о незаконной смене руководства компании Национальным банком Белоруссии.

По всей вероятности, расследование началось по политическим мотивам. В итоге ситуация может иметь плохие последствия для самого Александра Лукашенко. Такое мнение в интервью «Эху» высказал белорусский политолог Артем Шрайбман. «По-моему, это весьма очевидно. Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвигается в президенты, и, судя по всем опросам, является главным конкурентом Лукашенко на выборах. Сам Лукашенко, когда комментирует это дело, много говорит о нем», — сказал эксперт. Шрайбман добавил, что масштабы недовольства общества предсказать сейчас сложно.