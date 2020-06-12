В Нижневартовске прокуратура начала проверку из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщает РБК, предприятие принадлежит дочерней компании Роснефти. В результате пожара, площадь которого составила около семисот квадратных метров, пострадали два человека.
2020-06-12T21:33:22+03:00
2020-06-12T21:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 12 июня 2020
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