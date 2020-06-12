Минздрав России не может рекомендовать универсальный препарат против коронавируса, — сказал Михаил Мурашко

Минздрав России не может рекомендовать универсальный препарат против коронавируса, — сказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, в каждом конкретном случае врач назначает свое лечение. Выбор делается в зависимости от ситуации. Ранее для лечения коронавируса Минздрав зарегистрировал препарат «Авифавир». Сообщалось, что он не поступит в свободную продажу и будет применяться исключительно в медицинских учреждениях. Кроме того, к концу месяца в российские больницы должен поступить еще один препарат – «Левилимаб». Кроме того, против коронавируса применяли противомалярийные средства, но Минздрав их использовать не рекомендовал.