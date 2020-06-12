Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается предпринимать попытки удержаться у власти в случае проигрыша на выборах. В интервью телеканалу Fox News американский лидер сказал, что если не выиграет, то займется другими вещами. При этом он добавил, что его проигрыш был бы очень печальным событием для страны.