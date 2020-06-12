В Белоруссии задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который до мая возглавлял соперник президента республики на выборах Виктор Бабарико. Президент Александр Лукашенко отрицает связь расследования с предстоящими выборами. Виктор Бабарико в интервью «Эху» сказал, что на протяжении двадцати лет в банке регулярно проводились проверки, однако претензии и уголовное дело об отмывании денег и неуплате налогов появились лишь после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах.
2020-06-12T21:31:44+03:00
2020-06-12T21:31:44+03:00
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Эксклюзив Эха 21:31, 12 июня 2020
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