Игроки клубов чемпионата Англии по футболу выйдут на поле в форме с надписью «Жизни черных важны»

Игроки клубов чемпионата Англии по футболу выйдут на поле в первом после карантина туре в форме с надписью «Жизни черных важны». Об этом сообщила пресс-служба Английской премьер-лиги. Также лига одобрила желание некоторых футболистов до или во время матчей преклонить колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, убитым полицией в американском штате Миннесота.