Игроки клубов чемпионата Англии по футболу выйдут на поле в форме с надписью «Жизни черных важны»

Игроки клубов чемпионата Англии по футболу выйдут на поле в первом после карантина туре в форме с надписью «Жизни черных важны». Об этом сообщила пресс-служба Английской премьер-лиги. Также лига одобрила желание некоторых футболистов до или во время матчей преклонить колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, убитым полицией в американском штате Миннесота.
2020-06-12T21:05:20+03:00
2020-06-12T21:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 12 июня 2020
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