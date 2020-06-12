Ураганный ветер опрокинул 11 грузовых машин на трассе в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА «Новости». На федеральной дороге «Кавказ» в сорока километрах от минеральных вод ветер опрокинул две фуры и девять «газелей». По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ураганный ветер привел к массовым отключениям электричества в регионе.