В Японии разработали приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на Минздрав страны, оно будет выпущено уже на следующей неделе. Смартфоны с установленным приложением будут находить друг друга с помощью Bluetooth. Если выяснится, что человек заражен коронавирусом, все, кто за последние две недели находился в радиусе одного метра от него дольше пятнадцати минут, получат предупреждение о близком контакте с зараженными и им будет рекомендовано обратиться к врачу.