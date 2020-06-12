В Японии разработали приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на Минздрав страны, оно будет выпущено уже на следующей неделе. Смартфоны с установленным приложением будут находить друг друга с помощью Bluetooth. Если выяснится, что человек заражен коронавирусом, все, кто за последние две недели находился в радиусе одного метра от него дольше пятнадцати минут, получат предупреждение о близком контакте с зараженными и им будет рекомендовано обратиться к врачу.
2020-06-12T21:03:13+03:00
2020-06-12T21:03:13+03:00
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21:03, 12 июня 2020
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