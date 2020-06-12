Президент Украины переходит на особый режим работы из-за того, что у его супруги обнаружили коронавирус. Владимир Зеленский не сможет лично присутствовать на встречах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. В сообщении отмечается, что у самого Владимира Зеленского тест на COVID-19 отрицательный. Елена Зеленская после того, как получила положительный результат теста, изолирована от семьи.