Президент Украины переходит на особый режим работы из-за того, что у его супруги обнаружили коронавирус. Владимир Зеленский не сможет лично присутствовать на встречах. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. В сообщении отмечается, что у самого Владимира Зеленского тест на COVID-19 отрицательный. Елена Зеленская после того, как получила положительный результат теста, изолирована от семьи.
2020-06-12T21:02:24+03:00
2020-06-12T21:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 12 июня 2020
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