Комитет госконтроля Белоруссии заподозрил в нарушении законов претендента на пост главы республики Виктора Бабарико

Комитет государственного контроля Белоруссии заподозрил в нарушении законов претендента на пост главы республики Виктора Бабарико. В Белгазпромбанке, который он возглавлял до мая этого года, прошел обыск. Было изъято более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более пятисот тысяч долларов. Задержаны 15 бывших и действующих сотрудников банка.

Как отмечает РБК, Белгазпромбанк входит в группу российского Газпром-банка. Там заявили, что Национальный банк Белоруссии незаконно сменил руководство Белгазпромбанка. Акционеры банка считают, что были нарушены законы республики и Евразийского экономического союза.