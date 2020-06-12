Минздрав объявил о стабилизации ситуации с выплатами медикам. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что деньги, обещанные президентом, сейчас получают более двухсот семидесяти тысяч сотрудников медицинских организаций, работающих с пациентами с коронавирусом. Мурашко добавил, что еще 370 тысяч человек получают доплаты за работу с пациентами из группы риска.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил начислить дополнительные выплаты медикам, работающим с COVID-19, однако, из разных регионов несколько недель поступали жалобы о том, что деньги до сотрудников не дошли.