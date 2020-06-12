СК в Дагестане возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских, подозреваемых в избиении местной жительницы.

Следственный комитет в Дагестане возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских, подозреваемых в избиении местной жительницы. Силовиков подозревают в превышении должностных полномочий. Они задержаны.

Юлдуз Курашова заявила, что в марте полицейские задержали ее, избили и грозили убить или подбросить наркотики, вымогая полмиллиона рублей. Она утверждает, что согласилась отдать деньги, но в отношении нее все равно возбудили дело о сбыте наркотиков. Курашова вину отрицает. Она пожаловалась на полицейских в ФСБ, прокуратуру и управление собственной безопасности МВД. Сайт «Кавказский узел» пишет, что после этого жительница Дагестана столкнулась с угрозами.