В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял нынешний соперник Лукашенко на выборах

В Белоруссии задержали 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который ранее возглавлял нынешний соперник Александра Лукашенко на выборах. Виктор Бабарико руководил компанией до мая этого года. Почти 50% акций этого банка – он является одним из крупнейших в республике – принадлежит Газпрому и Газпромбанку.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отрицает связь расследования в отношении бывших и действующих сотрудников с предстоящими выборами главы государства. Президент уверяет, что расследование деятельности Белгазпромбанка велось с 2016 года.