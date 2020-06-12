Первая леди США добилась улучшения условий брачного контракта после того, как Трамп выиграл президентские выборы

Первая леди США добилась улучшения условий брачного контракта после того, как ее супруг Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году. Об этом говорится в книге, посвященной Мелании Трамп, написанной корреспондентом газеты The Washington Post Мэри Джордан. На следующей неделе издание поступает в продажу, сегодня газета опубликовала выдержки из текста. Там, в частности, говорится, что желание улучшить условия брачного договора, который изначально был не слишком щедрым по отношению к Мелании Трамп, было одной из причин, по которой первая леди после инаугурации не торопилась въезжать в Белый дом. Помимо прочего, в книге говорится, что Дональд Трамп очень прислушивается к мнению супруги.