Полиция и прокуратура Сочи проводят проверку после загрязнения нефтепродуктами реки Ира в Лазаревском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД. В прокуратуре уточнили, что в реку попали горюче-смазочные материалы, начались работы по очистке.