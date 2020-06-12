Полиция и прокуратура Сочи проводят проверку после загрязнения нефтепродуктами реки Ира в Лазаревском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД. В прокуратуре уточнили, что в реку попали горюче-смазочные материалы, начались работы по очистке.
2020-06-12T20:08:59+03:00
2020-06-12T20:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:08, 12 июня 2020
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