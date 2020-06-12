В центре Москвы обрушился фасад здания. В префектуре Центрального округа уточнили, что это нежилой дом на Шлюзовой набережной. Ранее агентство ТАСС писало, что обрушился фасад жилого дома на улице Зацепский вал. По официальным данным, обошлось без жертв и пострадавших, выясняются причины происшествия.