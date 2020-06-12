В центре Москвы обрушился фасад здания. В префектуре Центрального округа уточнили, что это нежилой дом на Шлюзовой набережной. Ранее агентство ТАСС писало, что обрушился фасад жилого дома на улице Зацепский вал. По официальным данным, обошлось без жертв и пострадавших, выясняются причины происшествия.
2020-06-12T20:08:17+03:00
2020-06-12T20:08:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:08, 12 июня 2020
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