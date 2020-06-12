Член псковского избиркома предложила застраховать тех, кто работает в избирательных комиссиях во время голосования по поправкам в Конституцию. В интервью «Эху» юрист, представитель партии «Яблоко» Елена Маятникова сказала, что необходимо гарантировать выплаты от трехсот тысяч до двух миллионов рублей в случае заражения коронавирусом.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в России с 25 июня по 1 июля.