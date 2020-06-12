В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико. О задержании фигурантов уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов сообщило государственно агентство БелТА со ссылкой на комитет госконтроля. Там считают, что на базе Белгазпромбанка была создана преступная группа, выводившая деньги за рубеж. В комитете говорят, что многие из задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания. В ведомстве подчеркивают, что к преступлениям причастен бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас претендует на пост главы государства. В Белгазпромбанке накануне говорили, что акционеры российские «Газпром» и «Газпромбанк» полностью поддерживают компанию и готовы способствовать разрешению сложившейся ситуации.