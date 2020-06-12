Ураганный ветер на Ставрополье опрокинул три грузовые газели и КАМАЗ

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МЧС. Сведений о жертвах не поступало. Сообщается, что человек, который находился в КАМАЗе, не смог самостоятельно выбраться, поскольку оказались заблокированы двери. Непогода также нарушила энергоснабжение в отдельных районах. Между тем синоптики говорят, что на этом дожди с грозами и шквалистым ветром не прекратятся, они также ожидаются в ближайшие два дня.