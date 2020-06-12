Омские медики попросили главу Минздрава Мурашко не допустить массового увольнения медперсонала из-за оптимизации

Омские медики попросили главу Минздрава Михаила Мурашко не допустить массового увольнения медперсонала из-за оптимизации, намеченной региональным министерством здравоохранения. Об этом пишет «Новая газета». Врачи разместили петицию на сайте Change.org. Речь идет о сокращении лабораторных служб в поликлиниках и стационарах, включая те, в которых оказывается неотложная помощь.

Авторы обращения утверждают, что 85 лабораторий, в которых работают почти две тысячи человек, собираются заменить двумя частными центрами, принадлежащими московскому холдингу «Медиа Инвест Групп». Там предусмотрено менее четырехсот вакансий, то есть свыше полутора тысяч человек рискуют остаться без работы. По мнению подписавшихся, из-за централизации лабораторных исследований пострадают и пациенты – транспортировка анализов на большие расстояния скажутся на качестве и сроках постановки диагнозов, и приведет к ошибкам в диагностировании и лечении, — полагают врачи.