В Белоруссии задержанных топ-мендежеров Белгазпромбанка заподозрили в создании организованной преступной группы

Во время обыска в банке изъято более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму около полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка.

В комитете государственного контроля заявили, что располагают убедительными доказательствами вины задержанных. Там также говорят, что отношение к преступлениям в банке имел возглавлявший компанию до мая этого года Виктор Бабарико – претендент на пост президента Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сказал, что обыск в банке проводился по его поручению. При этом белорусский лидер призвал не воспринимать следственные действия в качестве, как он выразился, наката на одного из претендентов на пост главы государства.