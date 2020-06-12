Рабочий пострадал при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Петербурге. Ранее против сноса выступали некоторые градозащитники.

Происшествие случилось накануне. Об этом «Эху Москвы в Петербурге» сообщили в компании-подрядчике «Прайд». Пострадал сотрудник субподрядной организации «Балтийский синдикат», молодой человек 19 лет, гражданин Таджикистана. В компании утверждают, что не знают обстоятельства происшествия, но жизни рабочего уже ничего не угрожает. Дозвониться до субподрядчика корреспонденту «Эха» не удалось. Телеканал «78», без указания источника сообщил, что на рабочего упала бетонная свая. У него сломан позвоночник в районе груди и челюсть. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, в начале года во время сноса СКК погиб промышленный альпинист. Некоторые градозащитники требовали восстановить здание, однако демонтаж продолжился. Среди тех, кто заинтересован в проекте, друзья-миллиардеры президента России Владимира Путина — Геннадий Тимченко и семья Ротенбергов.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в России через три года.