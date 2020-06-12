Для госпитализации у пациентов с коронавирусом должно быть зафиксировано насыщение крови кислородом меньше 95% и три дня не спадать температура 38,5. Об этом сообщил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, — пишет «Российская газета». Он уточнил условия для госпитализации заразившихся коронавирусом. Пациента также должны доставить в больницу, если это человек старше 65 лет с хроническими заболеваниями, человек из группы риска или пациент с признаками пневмонии, с поражением легких по результатам компьютерной томографии более 25%.