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19:03, 12 июня 2020

Мурашко: Полностью снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пока рано во всех регионах России

Полностью снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пока рано во всех регионах России, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сказал, что ситуация в стране в целом управляемая и добавил, что важно прислушиваться к рекомендациям местных оперативных штабов. Кроме того, Мурашко добавил, что не подтверждаются данные о снижении активности коронавируса из-за жаркой погоды.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что при температуре выше 30 градусов снижается активность вируса. Его полная нейтрализация происходит при температуре 70 градусов выше нуля.



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