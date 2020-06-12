Мурашко: Полностью снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пока рано во всех регионах России

Полностью снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, пока рано во всех регионах России, — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он сказал, что ситуация в стране в целом управляемая и добавил, что важно прислушиваться к рекомендациям местных оперативных штабов. Кроме того, Мурашко добавил, что не подтверждаются данные о снижении активности коронавируса из-за жаркой погоды.

Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что при температуре выше 30 градусов снижается активность вируса. Его полная нейтрализация происходит при температуре 70 градусов выше нуля.