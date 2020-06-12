Константин Котов стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова

Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова. Награда присуждена с формулировкой «За смелость в отстаивании демократических ценностей», — сообщает «Новая газета».

34-летний программист из Москвы стал вторым в России осужденным по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митинга. Первым был Ильдар Дадин. Котов был приговорен к четырем годам лишения свободы, в апреле срок сократили до полутора лет.