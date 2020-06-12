В центре Москвы обрушился фасад жилого дома. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Обрушение произошло на улице Зацепский вал. Речь идет о доме, построенном в сороковых годах. Сведений о пострадавших пока не поступало.