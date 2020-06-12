В центре Москвы обрушился фасад жилого дома. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Обрушение произошло на улице Зацепский вал. Речь идет о доме, построенном в сороковых годах. Сведений о пострадавших пока не поступало.
2020-06-12T18:33:44+03:00
2020-06-12T18:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 12 июня 2020
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