Россиянам при планировании отдыха этим летом нужно быть готовыми поменять свои планы, — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, планировать отпуск нужно только с учетом эпидемической обстановки в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионах меняется, и нельзя гарантированно рассчитывать на то, что область, выбранная для отпуска, будет безопасной. Слова министра приводит агентство ТАСС.
2020-06-12T18:33:11+03:00
2020-06-12T18:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 12 июня 2020
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