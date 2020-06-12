Россиянам при планировании отдыха этим летом нужно быть готовыми поменять свои планы, — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, планировать отпуск нужно только с учетом эпидемической обстановки в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионах меняется, и нельзя гарантированно рассчитывать на то, что область, выбранная для отпуска, будет безопасной. Слова министра приводит агентство ТАСС.