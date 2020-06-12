Чехия вновь выразила готовность обсудить с Россией ситуацию вокруг памятника маршалу Ивану Коневу

Его снесли в начале апреля по решению властей Праги.

После решения о демонтаже памятника Коневу один из краеугольных вопросов – его передача России. Как передает интернет-издание РБК, в чешском МИДе согласились рассмотреть предложение Москвы, но пока не получили реакции не свой ответ. Речь, как отмечается, идет, в том числе, и о готовности Москвы выкупить монумент. Впрочем, какое именно предложение выдвинула Россия на нынешнем этапе, не уточняется.

В Праге между тем обрушились с претензиями на Москву. Там считают, что Россия недостаточно внимательно относится к захоронениям чехословацких военных на своей территории, в отличие, как утверждается, от действий Чехии в отношении советских мемориалов.

Заявление чешского МИДа появилось на фоне слов замминистра иностранных дел России Владимира Титова. В интервью агентству РИА «Новости» он назвал глумлением над памятью об освободителях Праги намерение местных властей разместить памятник Коневу в Музее истории XX века. Дипломат сказал, что в качестве крайней меры Россия готова пойти на выкуп монумента.

Снос памятника Коневу в Праге местные власти связали со сложным отношением к нему в обществе из-за участия маршала в вводе войск в Чехословакию в 1968 году. Следственный комитет после этого возбудил дело по статье об осквернении символов воинской славы.