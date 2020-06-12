ООН: Саудовские нефтяные объекты в 2019 году были атакованы крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства

Саудовские нефтяные объекты были атакованы крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства, — считают в Организации объединенных наций. Речь идет об инциденте сентября прошлого года. С докладом генерального секретаря ООН ознакомилось агентство Reuters.

Несмотря на выводы ООН, в российском МИДе продолжают считать, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана необходимо снять. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.