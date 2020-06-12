25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае. Боевики требовали от федеральных властей остановить войну в Чечне. Это называют первым терактом в современной России.

Корреспонденты канала «Настоящее время» встретились с участниками тех событий. «Настоящее время» будет публиковать материалы, посвященные событиям в Буденновске, с 12 по 19 июня. О теракте речь пойдет в программе «Рикошет» после 18:30.

Захват больницы в Будённовске летом 1995 называют первым терактом в современной России. Существует критика в адрес властей, которые пошли на переговоры с террористами, однако в приоритете всегда должна быть человеческая жизнь. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе, который в момент теракта находился в кабинете премьера Виктора Черномырдина. В полномочия Черномырдина не входила беседа с лидером боевиков, однако тогдашний премьер спокойно и уверенно провел переговоры на глазах у журналистов, вспомнил Николай Сванидзе.