Миграционная служба Украины предоставила обвиняемому по делу «Нового величия» Сергею Гаврилову статус беженца. Об этом сообщает «Медиазона». Власти вынесли решение спустя восемь месяцев — рекордно короткий срок для такого процесса.

В октябре прошлого года Сергей Гаврилов уехал из России в Украину. Покинул страну он после того, как прокуратура утвердила обвинительное заключение, а фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов и террористов. Вскоре после отъезда Гаврилова Люблинский районный суд Москвы заочно арестовал его.

Попав на территорию Украины, Гаврилов обратился в «Дом свободной России в Киеве» — это организация для российских иммигрантов. Там Гаврилов рассказал изданию «Грати» свою версию событий, на которых строится уголовное дело. Как рассказал координатор правовой помощи Владимир Жбанков, на протяжении 8-ми месяцев юристы «Дома» помогали Гаврилову получить статус беженца. При этом правозащитник особо отметил, что сам Гаврилов оказался «образцовым соискателем», был готов документально подтвердить всю свою историю и идти на контакт.

По словам Жбанкова, статус беженца является аналогом постоянного вида на жительство и защитит Сергея от официального преследования в России.

Владимир Жбанков добавил, что Сергей Гаврилов стал первым за всю историю свободной Украины человеком, который получил в стране политическое убежище.