Член избиркома в Псковской области предлагает обеспечить обязательное страхование всех членов избиркомов региона

Член избирательной комиссии в Псковской области, юрист Елена Маятникова предлагает обеспечить обязательное страхование всех членов избиркомов региона во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас эти люди лишены гарантий, которыми государство обеспечивает госслужащих, — сказала Маятникова «Эху».

Предложение будет рассмотрено на следующем заседании избирательной комиссии. В случае наступления страхового случая, выплаты должны составить от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Маятникова считает, что подобную практику можно ввести по всей России.