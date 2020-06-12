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Эксклюзив Эха 18:19, 12 июня 2020

В Петербурге сотрудники бюджетных учреждений жалуются, что им предписывают открепиться от участков по месту жительства

В Петербурге поступает все больше сигналов о том, что сотрудникам бюджетных учреждений предписывают через портал Госуслуги открепиться от их участков по месту жительства и прикрепиться к тому, который ближе к их месту работы, сообщил «Эху» руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Борис Вишневский направил обращение в прокуратуру и главе ЦИК Элле Панфиловой.



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