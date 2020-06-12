Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует москвичам оставаться дома в нерабочие дни – в День России и в день парада Победы. Россия, победив Covid-19, выйдет из этого противостояния более сильной и крепкой, сказал сегодня в поздравлении с Днем России Сергей Собянин.

В центре Москвы, по наблюдениям корреспондента «Эха», в День России гуляет много людей. Большинство не боятся коронавируса, хотя некоторые из участников опроса «Эхо Москвы» слышали о призывах московских властей воздержаться от выхода на улицу в праздничные дни. Жизнь на Арбате почти полностью вернулась в обычное русло. На улице шумно, звучит музыка, художники рисуют портреты, многочисленные гуляющие в яркой летней одежде весело общаются друг с другом, большинство не соблюдают при этом социальную дистанцию. А маски и перчатки и вовсе носят единицы. На улицах уже начали монтировать летние веранды кафе, которые вскоре должны открыться.

По оценке Сергея Собянина, в столице эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась. За последние сутки в России почти 9 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1714 в Москве, — сообщает федеральный оперативный штаб. Умерли 183 человека с COVID-19, а с начала распространения вируса — 6715 человек. В Москве с 9 июня отменен режим вынужденной изоляции, который действовал больше 2 месяцев.