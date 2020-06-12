Большинство россиян поддерживает поправки к Конституции, — уверен президент Путин. Он заявил об этом во время церемонии, приуроченной ко Дню России. Она проходила на Поклонной горе.

В День России Путин вручил медали Героев труда. Среди награжденных детский врач Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Это первое публичное мероприятие с участием президента с 9 мая. В этом году не будет традиционного приема по случаю Дня России в Кремле. Путин также не планирует посещать праздничный концерт на Красной площади вечером 12 июня.